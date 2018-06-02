السعودية... النيابة العامة تصدر قرارا عاجلا بشأن 17 موقوفا (فيديو)

وذكر بيان رئاسة أمن الدولة الذي صدر، عقب القبض على هؤلاء الأشخاص في مايو/ أيار الماضي، أنه تم رصد نشاط منسق لهؤلاء الأشخاص، وأنهم يعملون بصورة منظمة للنيل من أمن واستقرار المملكة، وسلامها الاجتماعي.
وأعلنت النيابة العامة أنه باستجواب المتهمين ومواجهتم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا قيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية للإضرار بمصالح المملكة العليا.
عاجل | #النيابة_العامة: الموقوفون أقروا بتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة.#قناة_السعودية— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 2, 2018
كما ذكر بيان النيابة أن الذين تم الإفراج عنهم من بين الموقوفين 5 نساء و3 رجال، لحين استكمال إجراءات التحقيق.
النيابة العامة:— قناة 24 السعودية (@Saudi_24) June 2, 2018
إقرار 9 متهمين بالتعاون مع جهات معادية للمملكة.. وإفراج مؤقت لـ 8#عملاء_السفارات #النيابة_العامة #رئاسة_أمن_الدولة #السعودية #احداث_24 pic.twitter.com/afUiBsOquF
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