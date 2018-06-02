السعودية... النيابة العامة تصدر قرارا عاجلا بشأن 17 موقوفا (فيديو)

أقر 9 موقوفين من أصل 17 شخصا تحتجزهم النيابة السعودية، بالتواصل مع منظمات معادية للمملكة العربية السعودية، بينما تم إخلاء سبيل 8 أشخاص بينهم 5 نساء و3 أطفال لحين استكمال التحقيقات.

© AP Photo / Hassan Ammar النيابة العامة في السعودية تبدأ تحقيقا في الفساد مع لم يتوصلوا لتسوية

ذكرت قناة الإخبارية السعودية، اليوم السبت 2 يونيو / حزيران، أن النيابة العامة أعلنت أن القضية تضم 17 موقوفا، تم إخلاء سبيل 8 منهم لحين استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص تم القبض عليهم بناء على بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة ، الشهر الماضي.

وذكر بيان رئاسة أمن الدولة الذي صدر، عقب القبض على هؤلاء الأشخاص في مايو/ أيار الماضي، أنه تم رصد نشاط منسق لهؤلاء الأشخاص، وأنهم يعملون بصورة منظمة للنيل من أمن واستقرار المملكة، وسلامها الاجتماعي.

وأعلنت النيابة العامة أنه باستجواب المتهمين ومواجهتم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا قيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية للإضرار بمصالح المملكة العليا.

عاجل | #النيابة_العامة: الموقوفون أقروا بتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة.#قناة_السعودية — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 2, 2018

كما ذكر بيان النيابة أن الذين تم الإفراج عنهم من بين الموقوفين 5 نساء و3 رجال، لحين استكمال إجراءات التحقيق.