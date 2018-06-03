"أنصار الله" تكشف "خلية دعم" لاستخبارات التحالف في صنعاء

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لأنصار الله "الحوثيون" في العاصمة اليمنية صنعاء، خلية استخباراتية، واعتقلت عددا من الأشخاص بتهمة التخابر مع التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. ذكر مصدر في وزارة الداخلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت 2 يونيو / حزيران، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص زودوا التحالف بإحداثيات عن أكثر من 300 منشأة عسكرية وأمنية واقتصادية، ومعلومات عن تحركات أعضاء في المجلس السياسي وقيادات أمنية وشخصيات مناهضة للتحالف".

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files "أنصار الله" تقصف الجيش السعودي في جيزان

وأضاف المصدر أن التحقيقات وعمليات متابعة بقية عناصر الخلية لا تزال جارية.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية، التي يديرها "أنصار الله" القبض على متهمين بالتخابر مع التحالف، وأصدرت أحكاما تفاوتت بين الإعدام والسجن.

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية منذ 26 مارس / آذار 2015، غارات مكثفة على مواقع أنصار الله "الحوثيون" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة "أنصار الله" عليها في يناير / كانون الثاني 2015.