انتشار أمريكي قرب الحدود "العراقية-السورية" في عملية هامة

كشف قائممقام قضاء سنجار، محما خليل،، عن انتشار للجيش العراقي مع مستشارين أمريكيين، في جبل حدودي مع سوريا، لتطهير المنطقة من "داعش" الإرهابي.

وأوضح خليل، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، 2 حزيران/يونيو الجاري، أن قوات الجيش العراقي، تقوم بعملية أمنية لتطهير منطقة جل ميرا (أعلى قمة في جبل سنجار) غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العراق، والواقع عند الحدود السورية.

© AFP 2018 / US NAVY / MC2 JACOB G. SISCO طيران التحالف الدولي يقصف المدنيين في ريف الحسكة السورية

وأضاف خليل، أن مستشارين أمريكيين من التحالف الدولي، برفقة قوات الجيش العراقي، لتقديم المشورة والخبرة وفق الاتفاقيات بين البلدين، ومسك الحدود وتأمينها بين العراق وسوريا.

الجدير بالذكر، أن تنظيم "داعش"، اجتاح قضاء سنجار وقرى غرب الموصل، مركز نينوى شمالي العراق، في الثالث من أغسطس/آب 2014، ونفذ إبادة بحق المكون الإيزيدي، فقتل الرجال والشباب وأخذ النساء والفتيات والأطفال سبايا وغنائم للمتاجرة بهم في "أسواق النخاسة"، والاستعباد الجنسي وإرغامهن على التخلي عن دينهن تحت التعذيب والاغتصاب، ثم بيعهن إلى من بقي من ذويهن بأموال طائلة بـ "العملة الصعبة".