حاكم دبي يلتقي ملكة بريطانيا بعد تتويجه بهذا اللقب (صورة)

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أثنى الشيخ محمد بن راشد على الجهد، الذي بذل من قبل فريق "غودلفين"، مؤكدا عزمه على مواصلة حصد المراكز الأولى في مثل هذه السباقات، على المستويين الإقليمي والدولي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبالنسبة لسباقات الفرق، انتزع فريق "غودلفين" الإماراتي لقب بطولة "الديربي الانجليزي 2018" للفئة الأولى، ولمسافة ميل واحد.

وعلى هامش هذه الفعالية، التقى الشيخ محمد بن راشد ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية؛ وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف القطاعات.

#محمد_بن_راشد يلتقي جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة #بريطانيا ودول الكومنولث على هامش سباق الديربي الانجليزي الكلاسيكي.#وام pic.twitter.com/lsIG3jObF4 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 2, 2018

كما جرى الحديث بينهما حول مهرجان الديربي الانجليزي الكلاسيكي، الذي يعد أحد أهم المهرجانات المتخصصة في سباقات الخيول الكلاسيكية، وينظم منذ عام 1780.