السودان يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي لتأمين الحدود بأنجمينا

الخرطوم- سبوتنيك. وجاء في بيان: "وضم وفد السودان كل من السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية، والفريق جلال الشيخ الطيب، نائب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والفريق جمال عمر رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية، واللواء ياسر العطا، والسفير عبد الرؤوف عامر مدير إدارة غرب أفريقيا بوزارة الخارجية".
وأوضح السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية، أن هذا الاتفاق يجئ تنفيذا لتوجيهات فخامة رؤساء السودان وتشاد والنيجر ورئيس وزراء ليبيا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة بكيغالي، إذ أكدوا على ضرورة التصدي المشترك للتهديدات الأمنية على الحدود مع جنوب ليبيا، والتي تشمل الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والجريمة المنظمة والمخدرات والتهريب وتجارة السلاح.
وقال وكيل وزارة الخارجية، إن الاتفاق يمثل نواة مهمة وخطوة جادة لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل مواجهة المهددات الأمنية، التي تواجه الدول الأربع وبداية لجهود تنمية مشتركة لهذه الحدود لتوطيد الأمن والاستقرار وتكامل لموارد وطاقات هذه الدول الشقيقة.
ويستضيف السودان الاجتماع الوزاري المقبل بالخرطوم في أغسطس/آب المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزاري الأول للدول الأربع، عقد في الثالث من أبريل الماضي بنيامي، عاصمة جمهورية النيجر.
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