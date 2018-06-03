السودان يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي لتأمين الحدود بأنجمينا

الخرطوم- سبوتنيك. وجاء في بيان: "وضم وفد السودان كل من السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية، والفريق جلال الشيخ الطيب، نائب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والفريق جمال عمر رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية، واللواء ياسر العطا، والسفير عبد الرؤوف عامر مدير إدارة غرب أفريقيا بوزارة الخارجية".

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وأضاف البيان: "ووقع رؤساء وفود الدول الأربع في ختام اجتماعاتهم على بروتوكول تعزيز التعاون الأمني على الحدود المشتركة، والذي نص على تسيير دوريات مشتركة أو متوازية علي الحدود وتبادل المعلومات، وتقرر إنشاء مركز لإدارة العمليات المشتركة، والعمل على إبرام اتفاق بين الجهات المعنية للتعاون القضائي، علاوة على تنفيذ برامج تنموية مشتركة في المناطق الحدودية. كما تم الاتفاق علي إنشاء لجنة تنسيق ومتابعة لتنفيذ بنود ما تم الإتفاق عليه وأن تعقد اجتماعاتها كل ستة شهور".

وأوضح السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية، أن هذا الاتفاق يجئ تنفيذا لتوجيهات فخامة رؤساء السودان وتشاد والنيجر ورئيس وزراء ليبيا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة بكيغالي، إذ أكدوا على ضرورة التصدي المشترك للتهديدات الأمنية على الحدود مع جنوب ليبيا، والتي تشمل الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والجريمة المنظمة والمخدرات والتهريب وتجارة السلاح.

وقال وكيل وزارة الخارجية، إن الاتفاق يمثل نواة مهمة وخطوة جادة لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل مواجهة المهددات الأمنية، التي تواجه الدول الأربع وبداية لجهود تنمية مشتركة لهذه الحدود لتوطيد الأمن والاستقرار وتكامل لموارد وطاقات هذه الدول الشقيقة.

ويستضيف السودان الاجتماع الوزاري المقبل بالخرطوم في أغسطس/آب المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزاري الأول للدول الأربع، عقد في الثالث من أبريل الماضي بنيامي، عاصمة جمهورية النيجر.