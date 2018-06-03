المقاومة اليمنية المشتركة تأسر 21 عنصرا من "أنصار الله"

وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة قد تمكنت في وقت سابق من أمس السبت، من تمشيط مساحات واسعة في مديرية الدريهمي تمهيدا لمعركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، بحسب "وام".
في سياق متصل، تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، من استعادة سيطرتها على مواقع وسلسلة جبلية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وأفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني "بأن قوات الجيش سيطرت على منطقتي تواثنة والعبالة وجبال الإسقاط والكاب ونعاض والمطابق في مديرية برط العنان غرب محافظة الجوف، إثر معارك مع الحوثيين".
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