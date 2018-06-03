المقاومة اليمنية المشتركة تأسر 21 عنصرا من "أنصار الله"

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد 3 يونيو/حزيران، بأن لقوات المسلحة الإماراتية نجحت بمشاركة وإسناد المقاومة اليمنية المشتركة في أسر 21 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثي، كما حطمت دفاعاتها وتحصيناتها في الساحل الغربي اليمني.

وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة قد تمكنت في وقت سابق من أمس السبت، من تمشيط مساحات واسعة في مديرية الدريهمي تمهيدا لمعركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، بحسب "وام".

© REUTERS / Khaled Abdullah اليمن... قوات سعودية تتعرض لهجوم صاروخي

وتابعت الوكالة، "أن جماعة أنصار الله فشلت في تنفيذ ثاني محاولة تسلل خلال 24 ساعة إلى مناطق في الساحل الغربي لليمن وتكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد و الأرواح".

في سياق متصل، تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، من استعادة سيطرتها على مواقع وسلسلة جبلية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني "بأن قوات الجيش سيطرت على منطقتي تواثنة والعبالة وجبال الإسقاط والكاب ونعاض والمطابق في مديرية برط العنان غرب محافظة الجوف، إثر معارك مع الحوثيين".