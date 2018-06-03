وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين

توفي فجر اليوم الأحد 3 يونيو/حزيران، الشاب الفلسطيني محمد نعيم حمادة 30 عاما متأثرا بإصابته يوم الرابع عشر من شهر أيار/مايو المنصرم، خلال المواجهات، التي دارت بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

رام الله — سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم وفاة الشاب حمادة، متأثرا بجراحه، التي أصيب بها قبل نحو أسبوعين حيث فارق الحياة جراء تدهور حالته الصحية نظرا لإصابته الخطيرة برصاصة في الصدر، ومن المتوقع أن يشيع الفلسطينيون جثمانه مساء اليوم الأحد.

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يذكر أن الشاب الفلسطيني قتل خلال مشاركته بمسيرات العودة التي انطلقت يوم الثلاثين من آذار/ مارس المنصرم في ذكرى يوم الأرض حيث بلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ ذلك اليوم حتى فجر اليوم الأحد 127 قتيلا وأصيب خلالها ما يربو على 5000 فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.