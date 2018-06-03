بالفيديو... ابن سلمان يظهر مع الأمير مقرن في قصره بجدة

تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي السعودية مقطع فيديو يوثق زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لعمه الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود.

وأظهر الفيديو، حفاوة الاستقبال التي أبداها الأمير مقرن، لدى دخول ابن سلمان إلى القصر، ومن جانبه انحنى ولي العهد لتقبيل يد عمه في مشهد يدل على الود والاحترام.

وكانت طائرة مروحية سعودية تقل نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن، وأمين مدينة أبها صالح القاضي وعدد من المسؤولين الآخرين، سقطت أعلى محمية ريدة، مما أدى إلى مصرعهم جميعا.

يذكر أن الأمير مقرن بن عبد العزيز شغل منصب ولي العهد السعودي في الفترة ماب بين يناير/كانون الثاني 2015 إلى أبريل/نيسان من نفس العام.