الحشد الشعبي العراقي يستهدف تجمعات لـ"داعش" داخل الأراضي السورية

أعلن الحشد الشعبي العراقي، صباح اليوم الأحد، أنه استهدف تجمعا لتنظيم "داعش" المحظور في روسيا، داخل الأراضي السورية، بعد رصد تحركاتهم في منطقة "تل صفوك" على الحدود العراقية السورية.