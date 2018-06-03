لأول مرة... بشار الأسد يزور هذه الدولة قريبا

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الرئيس السوري بشار الأسد سيجري زيارة إلى بيونغ يانغ للقاء رئيس البلاد، كيم جونغ أون، فيما لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد، وذلك وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية.

© Sputnik . Michael Klimentyev كيم جونغ أون يهنئ الأسد

وقالت الوكالة، إن "الأسد تسلم مؤخرا أوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية مون جونغ نام، قائلا حينها: "يرحب العالم بالتطورات الإيجابية الأخيرة في كوريا الشمالية، والتي تأتي نتيجة للقيادة الحكيمة لفخامة كيم جونغ أون . أنا أثق بقدرته على تحقيق النصر في النهاية، وتوحد الكوريتين من دون أي فشل".

وذكرت أن الأسد أشار في كلمته إلى العلاقات التاريخية بين كوريا الشمالية وسوريا والتي أسس لها الرئيسان كيم سونغ وحافظ الأسد، مضيفا: "الحكومة السورية ستدعم جميع السياسات التي تتبناها القيادة في كوريا الشمالية، إلى جانب تطويرها وتحسينها".

يشار إلى أن الأسد قبل يوم الأربعاء الماضي أوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية الجديد لدى دمشق، وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" حينها بأن الأسد قبل أوراق اعتماد مون جونغ نام سفيرا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى دمشق.