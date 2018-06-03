مطالب ليبية باستبعاد دولتين من أية محادثات

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، مساء أمس السبت 2 يونيو/ حزيران، آخر التطورات بمدينة درنة وذلك خلال اجتماعه بالحكومة المؤقتة.

ناقش الاجتماع تذليل كافة الصعاب التي تواجه سكان مدينة درنة وكافة الجوانب المتعلقة بتحريرها من قبضة "الجماعات الإرهابية"

بحسب بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، أصدر صالح تعليماته للحكومة المؤقتة بضرورة الاستعداد لاستقبال النازحين من المدينة، وتوفير كافة احتياجاتهم عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووضع خطة أمنية محكمة من قبل وزارة الداخلية بما يكفل تأمين المدينة بعد تحريرها، وتأمين المواطنين والقبض على الإرهابيين وضمان محاكمتهم المحاكمة العادلة.

كما أصدر تعليماته إلى وزارة الصحة بضرورة توفير الاحتياجات الطبية من أدوية وأجهزة ومعدات وأطقم طبية لمدينة درنة، وضمان استمرار وصولها إلى المدينة بإشراف القوات المسلحة.

فيما طالب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري استبعاد دولتي تركيا وقطر، من أي حوار ليبي، ومنعها من التدخل في الشأن السياسي لليبيا، من خلال الانسحاب من أية مبادرة تكون فيها هاتين الدولتين طرفا فيها.

© Sputnik . Vitaliy Belousov ليبيا... استخدام أمثل سلاح للقتال في الصحراء

كما طالب بضرورة العمل على استحداث تشريعات تدير عجلة الاقتصاد وتفتح آفاق الاستثمار والتنمية، لافتا إلى أن الحكومة ممثلة لكل الليبيين، وأن أي استحداث للوزارات أو تعديلات ستكون وفقا لهذا الشأن الذي يعمل بموجبه رئيس الوزراء.

ودعا وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف لإعادة النظر في المسودة الخاصة بالدستور المقدمة من الهيئة التأسيسية، لافتا إلى أن الهيئات التأسيسية لا بد أن تضم ذوي الحكمة لوضع الثوابت التي ينطلق لصياغتها القانونيين من خارج الهيئة.

كما دعا وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حبيب الميهوب لمنع دخول البعثات الدبلوماسية لمناطق الحكومة المؤقتة دون إذن وزارة الخارجية، منددا بعدم اعتماد كافة البعثات من قبل مجلس النواب وتحركهم ولقاءاتهم بعمداء البلديات دون علم الوزارة، بما يجعل الأجندات الخارجية تعمل على تعميق أزمة البلاد.

واختتم اللقاء بتعهد رئيس مجلس النواب بالعمل على تشريعات وقرارات من مجلس النواب من شأنها العمل فعليا بكل ما خرج به الاجتماع.