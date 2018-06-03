بعد جفاف نهر دجلة... حديث عراقي عن تركيا وإمكانية تدويل القضية

يعانى نهر دجلة في العراق من أزمة انخفاض المياه، وهو ما أدى بالعراق إلى اتخاذ عدد من القرارات الهامة لمواجهة الأزمة.

وأصدر رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك بيانا طالب فيه رئاسات مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمة المياه، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال المطلك "في الوقت الذي يمر فيه البلد بظروف سياسية صعبة، وبموازاة مشكلة الكهرباء التي بدأت بوادرها ونحن في بداية فصل الصيف، نحن أمام أزمة جديدة وأكثر تاثيرا على الحياة العامة وهي أزمة الجفاف التي تهدد أجزاء واسعة من أراضينا الواقعة في حوض نهر دجلة بسبب التغيرات المناخية".

وأضاف المطلك إلى الأسباب التى أدت إلى أزمة المياه قيام "الجانب التركي بتشغيل سد اليسو الحديث وانخفاض حصة العراق المائية في هذا النهر من جهة أخرى".

وأشار المطلك إلى أن الأزمة قد تطال مياه الشرب، معتبرا أن "البلد لم يعد يتحمل المزيد من الأزمات وتردي الأوضاع بسبب فشل العملية السياسية في بناء دولة حقيقية وفشل الحكومة في وضع سياسة مائية تستوعب الحاجة إلى تجنيب البلد مثل هذه الأزمة".

جفاف غير مسبوق في نهر دجلة pic.twitter.com/8CilMlTULF — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) June 3, 2018

وأعلن رئيس جبهة الحوار الوطني، أنه لوقف تداعيات الأزمة يجب عقد اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة موضوع أزمة المياه والبحث عن حلول عاجلة لها.

وتابع المطلك "ضرورة عقد جلسة طارئة للبرلمان لنفس الغرض".

وطالب أيضا بأن تقوم وزارة الخارجية "بدور فعال وبالتنسيق مع المنظمات الدولية لإقناع الجانب التركي بتأجيل العمل بسد اليسو إلى نهاية فصل الصيف وتهيئة الظروف في العراق لاحتواء تداعيات تشغيل هذا السد".

وأكد المطلك أنه في حال فشل محاولات حل المشكلة "ندعو إلى تدويل هذه القضية ونطالب الأمم المتحدة بالتدخل للوصول إلى حلول تساهم في تجنيب العراق كارثة إنسانية وبيئية".