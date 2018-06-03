تزامنا مع نشر فيديو الضباط... زيارة قطرية رسمية للسودان

وصل الخرطوم، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب وفض النزاعات مطلق بن ماجد ناصر القحطاني، وذلك بعد يوم من نشر وزارة الدفاع القطرية، فيلم وثائقي عن الضباط القطريين في السودان.

ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، سيجري خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، عدداً من اللقاءات، والوقوف على مشروعات التنمية في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

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وأشارت الوكالة أن رئيس مكتب سلام دارفور المشرف العام على مفوضيات دارفور مجدي خلف الله، كان في استقبال المبعوث القطري بمطار الخرطوم.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد زار الخرطوم في مارس/آذار الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، سلم خلالها رسالة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للرئيس عمر البشير، وأجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين.

وتناولت المباحثات القضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وكانت وزارة الدفاع القطرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على "توتير"، أمس السبت، فيلم وثائقي عن الضباط القطريين في السودان. وقالت الدفاع القطرية، في تغريدة لها، "ترقبونا قريبا، أول فيلم وثائقي عن حياة المرشحين الضباط القطريين في السودان".