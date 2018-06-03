بعد مرور عام على المقاطعة... تصريحات قطرية لـ"دول الحصار"

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات بثتها قناة "الجزيرة" بمناسبة مرور عام على المقاطعة، عن "أسفه لتجاوب بعض المراكز الفكرية الأمريكية مع ما بثته دول الحصار من معلومات لم تؤسس على حقائق وإنما على أكاذيب وتهم مرسلة"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.
وأكد وزير الخارجية القطري، أن "دولة قطر منفتحة على كافة المؤسسات الأمريكية سواء من اليمين أو الوسط وجرت مشاركات قطرية مع عديد من المؤسسات سواء يمينية أو من اليسار أو الوسط وهناك تواصل قطري دائم مع كافة المؤسسات، حيث نحرص على أن تنقل هذه المؤسسات معلوماتها عن قطر من لسان مسؤولين قطريين وليس من أطراف لديها خصومة مع دولة قطر".
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