بعد مرور عام على المقاطعة... تصريحات قطرية لـ"دول الحصار"

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "دول الحصار سعت في بداية الأزمة لاستغلال الطرق القانونية في الولايات المتحدة لخدمة أغراضها في شيطنة دولة قطر".

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات بثتها قناة "الجزيرة" بمناسبة مرور عام على المقاطعة، عن "أسفه لتجاوب بعض المراكز الفكرية الأمريكية مع ما بثته دول الحصار من معلومات لم تؤسس على حقائق وإنما على أكاذيب وتهم مرسلة"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

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وقال إنه مع "تواصل دولة قطر مع كافة أطياف المؤسسات السياسية الأمريكية وتوضيح الصورة ومشاهدات هذه المؤسسات لسلوك دول الحصار وسلوك دولة قطر ، فإن الكل بات يميز بين ما هو حقيقي وما هو مجرد أكاذيب وأفكار يريدون أن تترسخ لديهم عن دولة قطر وهي غير صحيحة".

وأكد وزير الخارجية القطري، أن "دولة قطر منفتحة على كافة المؤسسات الأمريكية سواء من اليمين أو الوسط وجرت مشاركات قطرية مع عديد من المؤسسات سواء يمينية أو من اليسار أو الوسط وهناك تواصل قطري دائم مع كافة المؤسسات، حيث نحرص على أن تنقل هذه المؤسسات معلوماتها عن قطر من لسان مسؤولين قطريين وليس من أطراف لديها خصومة مع دولة قطر".