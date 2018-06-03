البحرين والأمم المتحدة تبحثان التعاون في توظيف تقنية المعلومات

كما أشار إلى أن هذه المشاريع "تساعد في رصد وتقيم الأضرار البيئية مبكراً، قبل تفاقمها، وتُمّكن من الحفاظ على الموارد البيئية".
وتابع موضحاً أن "الجهود المبذولة في تعزيز الاستدامة البيئية في مملكة البحرين، عبر جملة المشاريع والمبادرات والتقارير الصادرة عن المكتب وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، تأتي بهدف تحقيق التنمية المستدامة".
وأكد المسؤول البحريني على استمرار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة، مع الحرص على التعاون مع مختلف الجهات، لترجمة هذه الأهداف إلى واقع يعكس التحول الإيجابي المنشود.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)