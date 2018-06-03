البحرين والأمم المتحدة تبحثان التعاون في توظيف تقنية المعلومات

بحث الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، محمد القائد، مع المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، سامي ديماسي، في مدينة عيسى، اليوم الأحد، التعاون في توظيف تقنية المعلومات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.

© AP Photo / Evan Vucci على خطى قطر والإمارات… البحرين تتخذ هذا الإجراء

القاهرة- سبوتنيك . وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، أثنى القائد على أعمال مكتب الأمم المتحدة وتنفيذه للعديد من المشاريع المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن هذه المشاريع "تساعد في رصد وتقيم الأضرار البيئية مبكراً، قبل تفاقمها، وتُمّكن من الحفاظ على الموارد البيئية".

وتابع موضحاً أن "الجهود المبذولة في تعزيز الاستدامة البيئية في مملكة البحرين، عبر جملة المشاريع والمبادرات والتقارير الصادرة عن المكتب وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، تأتي بهدف تحقيق التنمية المستدامة".

وأكد المسؤول البحريني على استمرار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة، مع الحرص على التعاون مع مختلف الجهات، لترجمة هذه الأهداف إلى واقع يعكس التحول الإيجابي المنشود.