وزير عراقي: تركيا بدأت ملء سد إليسو خلافا للاتفاق المشترك مع بغداد

بغداد —سبوتنيك. وأضاف الجنابي في جلسة بالبرلمان العراقي، دعي إليها لمناقشة أزمة نقص منسوب المياه بنهر دجلة جراء السد، إنه "كان هناك اتفاقات بين العراق وتركيا والتنسيق المسبق لتأجيل ملء السدود إلا بعد التشاور والاتفاق مع العراق، لكن الجانب التركي بدء بملء السدود في ١ مارس/آذار الماضي للأسف".
وأكد الجنابي أنه "ليس هناك غير الحوار والتفاهم والتفاوض مع تركيا لحل أزمة المياه في العراق".
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، إن المجلس قرر اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة شح المياه في عدد من مناطق البلاد.
وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن "المجلس قرر تخصيص سبعة مليارات وتسعمائة مليون دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018، لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمشروع نصب مضخات على بحيرة الثرثار".
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