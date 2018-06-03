عثرت وحدات الأمن السورية على مشفى ميداني يعود لأحد التنظيمات الإرهابية التي تم ترحيل مقاتليها مؤخرا من الجيب الذي كانت تسيطر عليه وسط سوريا.

© Sputnik . basel shartouh الجيش السوري يحبط تسللا لـ"جبهة النصرة" شمال حماة

مصدر أمني كشف لـ "سبوتنيك" ، أن الوحدات المتخصصة عثرت على المشفى أثناء تمشيط بلدة طلف جنوب حماة، وهو يحوي كمية كبيرة من الأدوية والمعدات التي كانت تستخدمها التنظيمات الإرهابية لخدمة مقاتليها.

ومطلع شهر مايو/ أيار الماضي، بدأت التنظيمات الإرهابية في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بتسليم سلاحها الثقيل والمتوسط إلى الجيش السوري في سياق اتفاق رعته روسيا، وقضى بخروج الآلاف من مقاتليها غير الراغبين بتسوية أوضاعهم مع عائلاتهم إلى الشمال السوري.

ضبط مشفى ميداني جنوب حماة وسط سوريا © Sputnik . Ali Hashem

ضبط مشفى ميداني جنوب حماة وسط سوريا © Sputnik . Ali Hashem

ضبط مشفى ميداني جنوب حماة وسط سوريا © Sputnik . Ali Hashem 1 / 3 © Sputnik . Ali Hashem ضبط مشفى ميداني جنوب حماة وسط سوريا

ويذكر أن لواء من خبراء المتفجرات من الجيش السوري اكتشفوا معمل مهجور لإنتاج المتفجرات وفيه صواريخ مختلفة الإنتاج والعيار في منطقة مدينة عقربة في محافظة حماة.

وسلم الإرهابيون جميع الأسلحة في غضون ثلاثة أيام واتجهوا نحو إدلب وجرابلس. أما أولئك الذين رغبوا بالبقاء تمكنوا من تسوية وضعهم، وفقا لمرسوم الرئيس السوري بشار الأسد.