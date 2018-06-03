ومطلع شهر مايو/ أيار الماضي، بدأت التنظيمات الإرهابية في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بتسليم سلاحها الثقيل والمتوسط إلى الجيش السوري في سياق اتفاق رعته روسيا، وقضى بخروج الآلاف من مقاتليها غير الراغبين بتسوية أوضاعهم مع عائلاتهم إلى الشمال السوري.
- ضبط مشفى ميداني جنوب حماة وسط سوريا© Sputnik . Ali Hashem
- ضبط مشفى ميداني جنوب حماة وسط سوريا© Sputnik . Ali Hashem
- ضبط مشفى ميداني جنوب حماة وسط سوريا© Sputnik . Ali Hashem
ويذكر أن لواء من خبراء المتفجرات من الجيش السوري اكتشفوا معمل مهجور لإنتاج المتفجرات وفيه صواريخ مختلفة الإنتاج والعيار في منطقة مدينة عقربة في محافظة حماة.
وسلم الإرهابيون جميع الأسلحة في غضون ثلاثة أيام واتجهوا نحو إدلب وجرابلس. أما أولئك الذين رغبوا بالبقاء تمكنوا من تسوية وضعهم، وفقا لمرسوم الرئيس السوري بشار الأسد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)