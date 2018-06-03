ماي تؤكد لمحمد بن سلمان ضرورة حماية المملكة من الصواريخ الإيرانية

قال مكتب رئيس الوزراء البريطانية إن اتصال هاتفي تم اليوم الأحد 3 يونيو/ حزيران بين رئيسة الوزراء ماي، وولى العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتناقشت ماي مع محمد بن سلمان حول أسعار النفط، وأهمية الاستقرار في سوق البترول، حسب رويترز.

محمد بن سلمان و"تيريزا ماي" يؤكدان أهمية استقرار النفط https://t.co/uwPA5aQ6MF #العربية — قناة العربية (@AlArabiya) June 3, 2018

وأكدت ماي لولي العهد السعودي ضرورة "التصدي التصدي لنشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وشددت ماي على ضرورة التعاون مع السعودية "لحمايتها من هجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية".