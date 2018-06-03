ماي تؤكد لمحمد بن سلمان ضرورة حماية المملكة من الصواريخ الإيرانية

وتناقشت ماي مع محمد بن سلمان حول أسعار النفط، وأهمية الاستقرار في سوق البترول، حسب رويترز.
محمد بن سلمان و"تيريزا ماي" يؤكدان أهمية استقرار النفط https://t.co/uwPA5aQ6MF #العربية— قناة العربية (@AlArabiya) June 3, 2018
وأكدت ماي لولي العهد السعودي ضرورة "التصدي التصدي لنشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
🔴#عاجل| تيريزا #ماي: تؤكد هاتفيا لولي العهد السعودي اهمية التعاون لحماية المملكة من صواريخ #ايران #eXtranews#احنا_CBC— eXtra news (@Extranewstv) June 3, 2018
وشددت ماي على ضرورة التعاون مع السعودية "لحمايتها من هجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية".
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