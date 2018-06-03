نائب مصري: الولاية الثانية لـ"السيسي" ستشهد مزيد من الاستثمارات والمشروعات

قال عضو مجلس النواب المصري النائب محمود إسماعيل، إن مصر مقبلة في الفترة المقبلة على مجموعة من الخطوات، التي ستدعم نهوض الدولة لعشرات الأعوام المقبلة، وذلك في الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 3 يونيو/ حزيران 2018، أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي، سوف تشهد حصاد المشروعات التي بدأها منذ توليه السلطة في مصر منذ 4 سنوات مضت، لأن المشروعات التي كانت في طور البداية، دخلت الآن — بعضها — طور العمل الفعلي.

© Sputnik . Sergei Guneev خبير: السيسي أول رئيس مصري يؤدي اليمين أمام البرلمان بعد مبارك

وعن الفترة الثانية للرئيس، توقع عضو مجلس النواب المصري ، أن تشهد مصر جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل للمصريين، بالإضافة إلى الانتهاء من عدد كبير من المشروعات التي بدأت في الفترة الأولى للرئيس، ما يساهم في دفع الاقتصاد المصري وتطويره وتحسينه.

وأوضح عضو مجلس النواب المصري، أن مصر مرت خلال السنوات العشر الأخيرة بعدة تقلبات سياسية، كانت لها تبعات اقتصادية خطيرة على البلاد، لذلك كانت هناك حاجة لاتخاذ مجموعة من القرارات الجريئة، كانت كل الحكومات تؤجل اتخاذها خوفا من ردود الفعل في الشارع.

وتابع "الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول أدرك الأبعاد الخطيرة لاستمرار الأوضاع الاقتصادية كما هي، في ظل حرب ضروس تخوضها الدولة ضد الإرهاب، لذلك اعتمد على رصيده من الشعبية والحب لدى المصريين، واتخذ عدة إجراءات اقتصادية بشكل تدريجي، وأوضح للناس أهميتها وأثرها على المستقبل".

وأردف "لذلك رأينا أن هناك حالة من الانزعاج، ولكن هذا الانزعاج كان من الأحوال بشكل عام، ولكن الواقع يقول إن المصريين تفهموا الإجراءات الاقتصادية وحتميتها، كما تفهموا أهميتها للمستقبل، خاصة مع إصرار الدولة وعملها على توضيح الأثار الإيجابية لما يتم اتخاذه في الوقت الحالي من قرارات".

وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت 2 يونيو/ حزيران 2018 اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، كرئيس لولاية ثانية تمتد لـ4 سنوات، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها يوم 26 مارس / آذار الماضي.

ويتضمن نص اليمين الدستورية، وفقا للمادة 144، التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ودعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المجلس للانعقاد في جلسة خاصة، لأداء الرئيس اليمين الدستورية، عملًا بحكم المادة "144" من الدستور، والمادة "109" من اللائحة الداخلية للمجلس.