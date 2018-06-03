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    الحياة في دمشق بعد هجوم التحالف الثلاثي فجر اليوم، 14 أبريل/ نيسان 2018

    المكتب الصحفي للبرلمان السوري لـ"سبوتنيك": رئيس البرلمان يستقبل اليوم وفدا برلمانيا أوروبيا

    © Sputnik . HASSAN HASHEM
    العالم العربي
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    يستقبل رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، اليوم الأحد، وفدا برلمانيا أوروبيا يقوم حاليا بزيارة لسوريا.

    حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب السوري
    © Sputnik . Muhammad Maarouf
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    دمشق- سبوتنيك. وأبلغ المكتب الصحافي بمجلس الشعب السوري وكالة "سبوتنيك"، بأنه من المتوقع أن يقوم الوفد البرلماني الأوروبي زيارات إلى عدد من المحافظات السورية والمناطق المحررة [من المجموعات الإرهابية]".

    ولفت المكتب إلى أن زيارات الوفود البرلمانية الأوروبية إلى سوريا لم تنقطع خلال فترة الحرب على البلاد، وازدادت العام الحالي لتبلغ ذروتها في الأشهر الثلاثة الماضية حيث زار دمشق أكثر من خمسة وفود برلمانية أوروبية كان اكبرها الوفد البرلماني الروسي الأوروبي في نيسان أبريل الماضي.

    ويضم الوفد الأوروبي كل من النائب اودو فويت، ورئيس التحالف من أجل السلام والحرية في بلجيكا روبرت فيوري، ورئيس حزب الأمة البلجيكي هارفي فان ليثيم، والبرلماني السلوفاكي رئيس حزب سلوفاكيا لنا ماريان كوتلبا، والبرلماني الكرواتي زييغو غلاسنوفيك، والبرلماني السلوفاكي جان موران، والصحفي الإيطالي غلان مايكلسن، ورئيس رابطة الجالية السورية في بلجيكا أنطوان قسيس".

    ويقوم الوفد حاليا بزيارة إلى سوريا، وأمس السبت، أكد المفتي العام لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، للوفد أن سوريا واجهت الإرهاب والتطرف نيابة عن أوروبا وهي تدفع اليوم ثمن مواقفها المبدئية وقرارها المستقل".

    وأشار حسون، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إلى أن سوريا كانت عبر تاريخها ولا تزال بلد المحبة والسلام ومنها انطلقت القيم الإنسانية والحضارية محذرا من تغلغل الفكر المتطرف في أوروبا بدعم من بعض الحكومات.

    ومن جهتهم أكد أعضاء الوفد أن زيارتهم إلى سوريا "تمثل فرصة للتعرف على حقيقة ما يجري فيها من أحداث بعيداً عن تضليل وسائل الإعلام الغربية وما تحاول ترويجه، لافتين إلى أن الأحداث الجارية بينت أن الشعب السوري متمسك بثقافة الحياة وإرادة النصر".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    البرلمان السوري, أوروبا, سوريا
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