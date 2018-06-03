الكشف عن "معجزة" بين السعودية ودولة خليجية أخرى

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف عمان"، فقد أوشكت سلطنة عمان على إنهاء مشروع طريق وصفته بـ"المعجزة الهندسية" يصلها مع السعودية عبر الربع الخالي، ما سيختصر المسافة بأكثر من 800 كلم، ويؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بشكل كبير.
ونقلت الصحيفة عن تقرير لهيئة تنفيذ، قولها: إن "الطريق الجديد سيختصر المسافة بين البلدين بأكثر من 800 كلم وهناك جهود كبيرة الآن لافتتاح الطريق".
وأضاف التقرير: "بلغ حجم تجارة السلع بين البلدين عبر المنفذ الحدودي حوالي 2.1 مليون طن عام 2015 ومن المتوقع أن يسهم الطريق الجديد في زيادة النشاط التجاري وانتقال الأفراد بين البلدين بشكل كبير"، وأشار إلى أن الطريق الجديد يمر عبر حقول النفط العمانية عبر منطقة “تنام” في ولاية عبري ويربطها مع الربع الخالي في السعودية مضيفا: "يعتبر هذا المشروع معجزة هندسية، إذ تم إنشاؤه عبر رمال أكبر صحراء في العالم".
ولفت التقرير إلى تأخر افتتاح المشروع دون أن يفصح عن أسباب التأخير.
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