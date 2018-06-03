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14:10 03 يونيو/ حزيران 2018
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    مدينة جدة، السعودية

    الكشف عن "معجزة" بين السعودية ودولة خليجية أخرى

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    كشفت إحدى الدول الخليجية عن مشروع وصفته بـ"المعجزة الهندسية"، يربطها بالمملكة العربية السعودية.

    ووفقا لصحيفة "تايمز أوف عمان"، فقد أوشكت سلطنة عمان على إنهاء مشروع طريق وصفته بـ"المعجزة الهندسية" يصلها مع السعودية عبر الربع الخالي، ما سيختصر المسافة بأكثر من 800 كلم، ويؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بشكل كبير.

    سلطنة عمان
    © AP Photo / JOERG SARBACH
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    وأكدت الصحيفة أنه "تمت إزالة ما يزيد عن 130 مليون متر مكعب من رمال الصحراء لإنشاء الطريق الذي سيمر عبر ولاية عبري شمال غرب السلطنة ويبلغ طوله نحو 680 كلم"، مضيفة بأن الطريق الوحيد الحالي الذي يصل عمان بالسعودية يبلغ طوله نحو 1638 كلم ويمر عبر الإمارات لتصل فترة الرحلة إلى ما بين 16 و18 ساعة.

    ونقلت الصحيفة عن تقرير لهيئة تنفيذ، قولها: إن "الطريق الجديد سيختصر المسافة بين البلدين بأكثر من 800 كلم وهناك جهود كبيرة الآن لافتتاح الطريق".

    وأضاف التقرير: "بلغ حجم تجارة السلع بين البلدين عبر المنفذ الحدودي حوالي 2.1 مليون طن عام 2015 ومن المتوقع أن يسهم الطريق الجديد في زيادة النشاط التجاري وانتقال الأفراد بين البلدين بشكل كبير"، وأشار إلى أن الطريق الجديد يمر عبر حقول النفط العمانية عبر منطقة “تنام” في ولاية عبري ويربطها مع الربع الخالي في السعودية مضيفا: "يعتبر هذا المشروع معجزة هندسية، إذ تم إنشاؤه عبر رمال أكبر صحراء في العالم".

    ولفت التقرير إلى تأخر افتتاح المشروع دون أن يفصح عن أسباب التأخير.

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