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16:02 03 يونيو/ حزيران 2018
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    قيادي في المقاومة الشعبية السورية

    قيادي في المقاومة الشعبية السورية: سنخرج القوات المحتلة من بلادنا أشلاء

    © Sputnik . Nawaf Ibrahim
    العالم العربي
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    "يشكل إطلاق المقاومة الشعبية السورية ضد القوات الغازية والمحتلة تطورا نوعيا للأحداث في سوريا من حيث التوقيت والزمان ومن حيث التهديدات والرسائل الموجهة إلى قوات الأمريكي وحلفائه للخروج من سوريا بماء الوجه قبل أن يخرجوا منها أشلاء"، كما جاء على لسان عضو مجلس الشعب السوري وقائد التشكيل في "لواء الباقر" للمقاومة الشعبية النائب عمر الحسن.

    سبوتنيك. وأكد الحسن في حوار خاص لبرنامج "ماوراء الحدث"، أن "المقاومة الشعبية السورية سوف تقاتل أي قوة غريبة دخلت الأراضي السورية بشكل غير شرعي ودون التنسيق مع الدولة السورية لأننا نعتبرها قوات محتلة، ونحن نتواصل مع جميع القوى حتى مع قوات الحماية الكردية التي قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة عندما ادعت أنها تقاتل الإرهاب فشاركت معها لمحاربة تنظيم "داعش"، ولكن عندما يتم التخلص من تنظيم "داعش" فإن هذه القوى إما أنها سترمي السلاح جانباً وأما ستعود إلى الدولة السورية".

    وقال الحسن: "اليوم توحدت قوانا في وجه جميع القوى الغازية والمحتلة لبلدنا، وستقوم قوات القبائل والعشائر السورية بكافة أنواع العمليات وبأشكال وطرق مختلفة ستصل إلى حد القيام بعمليات استشهادية ضد كل من استباح حرمة أرضنا وسيساعدنا في ذلك أبناء العشائر الذين يقبعون تحت نير الاحتلال الأمريكي، حيث سينفذون  عمليات في داخل المناطق التي تقع تحت ظل الاحتلال، ونقول للأمريكيين والفرنسيين وللأتراك العثمانيين الجدد، بأن عليهم أن يخرجوا بماء وجههم قبل أن نخرجهم أشلاءّ من الأراضي السورية".

    • قيادي في المقاومة الشعبية السورية
      قيادي في المقاومة الشعبية السورية
      © Sputnik . Nawaf Ibrahim
    • قيادي في المقاومة الشعبية السورية
      قيادي في المقاومة الشعبية السورية
      © Sputnik . Nawaf Ibrahim
    • قيادي في المقاومة الشعبية السورية
      قيادي في المقاومة الشعبية السورية
      © Sputnik . Nawaf Ibrahim
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    © Sputnik . Nawaf Ibrahim
    قيادي في المقاومة الشعبية السورية

    وأشار الحسن إلى أن "المقاومة الشعبية سوف تعتمد في إمدادها الأساسي اللوجستي والمالي والحيوي على أبناء العشائر والقبائل السورية وأيضاً على الحلفاء ممن يريدون تقديم المساعدة بشرط أن يكون بشكل شرعي وفي ظل الدولة السورية، مشيراً إلى أن القوات الموجودة مع قوات سورية الديمقراطية أغلبها من أبناء القبائل والعشائر السورية، وأنه انسحب مؤخراً عدد كبير من هذه القبائل وألقوا السلاح جانباً بسبب الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية".

    وأضاف الحسن "سنقوم بتنفيذ العمليات ضد القوات الأمريكية والفرنسية، سيكون هناك عملاً عسكرياً مجابهاً لأن أكثر هذه القوات مدربة وقاتلت على الأرض، لم يعد هناك أي مبرر لوجود القوات الأجنبية على أرضنا لأنهم أتو بحجة الإرهاب الذين هم من صنعوه ومن دعموه وجلبوه إلى سوريا، الآن بدأ الإرهاب يتلاشى لذا عليهم أن يخرجوا من بلادنا، ونحن كنا في "لواء الباقر" قد وجهنا إليهم رسائل تحذيرية بأننا مستعدون لمواجهتهم إن لم يخرجوا من أرضنا، ونعتقد أن رسائلنا وصلت وعليهم أن يفهموها جيداً".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الاحتلال الأمريكي, السلاح, قبائل, عشائر, الأراضي السورية, أتراك, الإرهاب, المقاومة السورية, تنظيم داعش, وكالة سبوتنيك, سوريا
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