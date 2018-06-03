الرئيس العراقي ونوابه يؤكدون أهمية الحوار مع تركيا لحل أزمة المياه

أكد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، ونوابه، اليوم الأحد، أهمية مواصلة الحوار مع تركيا لحل أزمة انخفاض منسوب المياه الناشئة عن مشروع السد التركي على نهر دجلة.

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بغداد — سبوتنيك . واجتمع معصوم اليوم، بحسب بيان للرئاسة، في قصر السلام ببغداد بنوابه نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي.

وذكر البيان أنه "فيما يخص مشكلة المياه مع الجارة تركيا، أكد الاجتماع على أهمية النظر بمسؤولية استراتيجية إلى هذه المشكلة، ومواصلة الحوار مع السلطات التركية المختصة على أساس المصالح المشتركة وبما يضمن تحقيق العدالة في الثروة المائية".

وكانت آثار ملء سد إليسو التركي قد ظهرت على نهر دجلة في بغداد ومدينة الموصل خلال اليومين الماضيين، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، الأمر الذي أثار قلق المواطنين.

وقال وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، في جلسة طارئة بالبرلمان العراقي، اليوم الأحد، إن "هناك اتفاقات بين العراق وتركيا والتنسيق المسبق لتأجيل ملء السدود إلا بعد التشاور والاتفاق مع العراق، لكن الجانب التركي بدء بملء السدود في الأول من آذار/مارس الماضي للأسف".

وتابع الوزير إن "نصف إيرادات المياه لنهري دجلة والفرات في العراق تعتمد على الجارة تركيا"، مشيرا إلى أن "جهود الوزارة الآن [تنصب على] تقليل الضرر لأن السد أصبح واقع حال.

وأكد الجنابي أنه "ليس هناك غير الحوار والتفاهم والتفاوض مع تركيا لحل أزمة المياه في العراق".

ومن جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان)، سليم الجبوري، أن أزمة المياه تتطلب تدخلا وتحركا سريعا لإيجاد الحلول، التي تسهم في ضمان حصة البلاد من المياه وتقليل الآثار السلبية، وذلك بعد قيام تركيا بتخزين المياه في سد إليسو على مجرى نهر دجلة.

وشدد الجبوري خلال لقائه بالسفير التركي في العراق، فاتح يلدز، اليوم، في بيان أن "أزمة المياه التي بدأت أثارها واضحة على العراق تتطلب تدخلا وتحركا سريعا من قبل كل الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية من أجل إيجاد الحلول، التي تسهم في ضمان حصة البلاد من المياه وتقليل الآثار السلبية عبر تحشيد الجهود وإيجاد البدائل المضمونة التي تحقق الأمن والاستقرار في العراق".

وأكد الجبوري أن "العراق يتطلع إلى إدامة التواصل بين حكومة البلدين من اجل ترسيخ الاستقرار وفتح أفاق جديدة من التعاون وعلى كافة المستويات".



كان السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، قد أعلن أمس السبت، أن بلاده خطت نحو مشروع سد "إليسو" المقام على نهر دجلة بعد خطوات مشتركة مع العراق، مؤكدا أنها تعتبر مياه دجلة والفرات مياها مشتركة.