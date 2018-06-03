العراق يعتزم إرسال رسالة عاجلة إلى تركيا لطلب تأجيل ملء سد إليسو

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي همام حمودي، اليوم الأحد، أن البرلمان العراقي سيبعث برسالة عاجلة إلى البرلمان التركي يدعوه فيها إلى تأجيل ملء سد إليسو لمدة ثلاثة أشهر.

بغداد- سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، أن "البرلمان سيرسل رسالة عاجلة إلى نظيره التركي لتأجيل ملئ سد إليسو لثلاثة أشهر، وتشكيل وفد تفاوضي برلماني وزاري لزيارة تركيا والاتفاق على ذات الموضوع، إضافة لتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية العراقية — التركية وعلى أعلى الأطر والمستويات".

© Sputnik . Nazek Mohammed خبراء: هذه المخاطر ستحل على العراق جراء سد "إليسو" وجفاف نهر دجلة

وكان وزير الموارد المائية العراقي، حسن الجنابي، قال اليوم الأحد 3 يونيو/ حزيران، إن تركيا خالفت اتفاقات التنسيق المشترك بين البلدين بخصوص تخزين المياه في سد إليسو الذي أقامته تركيا على مجرى نهر دجلة.

وأضاف الجنابي في جلسة بالبرلمان العراقي، دعي إليها لمناقشة أزمة نقص منسوب المياه بنهر دجلة جراء السد، إنه "كان هناك اتفاقات بين العراق وتركيا والتنسيق المسبق لتأجيل ملء السدود إلا بعد التشاور والاتفاق مع العراق، لكن الجانب التركي بدء بملء السدود في ١ مارس/آذار الماضي للأسف".

وتابع الوزير أن "نصف إيرادات المياه لنهري دجلة والفرات في العراق تعتمد على الجارة تركيا"، مشيرا إلى أن "جهود الوزارة الآن [تنصب على] تقليل الضرر لأن السد أصبح حال واقع".

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، إن المجلس قرر اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة شح المياه في عدد من مناطق البلاد.

وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن "المجلس قرر تخصيص سبعة مليارات وتسعمائة مليون دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018، لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمشروع نصب مضخات على بحيرة الثرثار".