خبير عراقي يتحدث عن "السيناريوهات الكارثية لتزوير الانتخابات"

قال الدكتور قصي المعتصم، المحلل السياسي والخبير العسكري العراقي، أن "الوضع معقد في بغداد بعد ما أثير حول تزوير الانتخابات، وهو ما ينذر بسيناريوهات قد تكون كارثية خلال الأشهر القادمة، بعدما فقد الشعب أي أمل في عملية الإصلاح".

وأضاف المحلل السياسي العراقي، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، 3 يونيو/حزيران، منذ أن بدأت عمليات طرد داعش من العراق كان هناك حراك شعبي ضخم لإسقاط الحكومة لتعثرها في عمل أي شيء لصالح المواطن، وطالب العبادي الشعب بالصبر قليلا لحين إخراج داعش، وخرج التنظيم ولم يتغير أي شيء في البلاد، بل زادت الأمور سوء بعد أن وصل عدد النازحين إلى 4.5 مليون لاجىء، علاوة على الفقر والجوع في الوقت الذي يرى الشعب أن ثرواته الهائلة تذهب بلا فائدة".

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وتابع المعتصم، أن "التزوير في الانتخابات العراقية الأخيرة وصل إلى 90% لأنني مراقب ومتابع للانتخابات منذ فترة وأعلم كيف تتم عمليات التزوير وطرق التعامل معها ، العملية الأخيرة هي عملية تفاعل بين هؤلاء الذين قبلوا أن يكونو تحت سلطات الاحتلال الأمريكي أو غيره، فقبلوا بتقاسم السلطة ومنافعها وثرواتها بغض النظر عن إرادة الشعب، والفوضى الحادثة اليوم هى طبيعية جدا ولكنها أسوأ من المرات السابقة نتيجة اليقين لدى الجميع الشعب بأن هناك تزوير وتزييف للإرادة، وبالتالي قد يلجأ البرلمان لتشكيل حكومة توافقية لإرضاء كل المكونات في حكومة لا تحظى برضا الشعب، لأن من سيأتون إلى السلطة هم أنفسهم من كانوا بالسابق بغض النظر عن توجه التيار الصدري والنقاط التي طرحها وهذا سيجعلنا أمام عدة مشاكل مستقبلا".

ومضى بقوله، إن "أول تلك المشاكل هو اعتراض التيار الصدري الذي لن يحصل على ما يريد من تلك الحكومة كما حدث قبل عامين عندما قام بالاعتصام في المنطقة الخضراء ودخل الشعب إلى مجلس الوزراء وإلى قبة البرلمان، وقتها حدثت تفاهمات مع رئيس الحكومة حيدر العبادي لتشكيل حكومة إنقاذ وطني ويكون للتيار الصدري عدد منهم، فالجميع الآن يبحث عن المناصب، وفي حال ما ألغيت الانتخابات ستعيش البلاد السيناريو الأسوأ والكارثي، فلا يمكن للعراقيين وحتى النسبة البسيطة التي شاركت في الانتخابات الأخيرة أن تذهب لصناديق الانتخابات مرة أخرى".

وأضاف المحلل السياسي، "الحكومة تعلم أن إلغاء الانتخابات معناه الإعلان عن فشلها الذريع، فإن كانت قد امتلكت أدوات التزوير أو جلب الفئات البسيطة في الانتخابات الأخيرة، وقد تلجأ بعض القوى لرفع السلاح كون المجموعة الأولى والثانية التي فازت في الانتخابات بيدها السلاح وهى من تبسط سيطرتها على العراق منذ فترة طويلة، لذا نحن أما اشكالية كبيرة "هل يصطدم الشعب مع تلك المجموعات، أم ستصطدم مع بعضها البعض"".

وأشار المحلل السياسي إلى اعتقاده أن الشهور القادمة ستحمل تغيير كبير قادم من جانب الشعب العراقي.