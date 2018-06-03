الحراك الثوري يرحب بدعوات الحوار الجنوبي باليمن

وقال راشد في اتصال، مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد3 يونيو/حزيران، إن لجنة الحوار المنبثقة عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس في اجتماعه يوم ٢٦ مايو/أيار الماضي، تمثل أهمية كبرى في الظرف الحالي.
وأضاف راشد، أنه جرى التوافق على اختيار اللواء محمد بن سلامة رئيسا للجنة والدكتور زيد ثابت قاسم نائبا ومقبل صالح الردفاني مقررا.
وحددت اللجنة بعض المهام العاجلة للقيام بها على ان تعقد لها اجتماعا قادما تجدول مهامها بشكل تفصيلي.
ورحبت اللجنة بكافة الدعوات الجادة نحو حوار جنوبي صادق يؤدي إلى مؤتمر جنوبي جامع يرسي مداميك العمل الجنوبي المؤسسي.
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