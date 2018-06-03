الحراك الثوري يرحب بدعوات الحوار الجنوبي باليمن

أكد فؤاد راشد، رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري في الجنوب اليمني، ترحيب الحراك بكل الدعوات من أجل حوار جنوبي صادق.

وقال راشد في اتصال، مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد3 يونيو/حزيران، إن لجنة الحوار المنبثقة عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس في اجتماعه يوم ٢٦ مايو/أيار الماضي، تمثل أهمية كبرى في الظرف الحالي.

© REUTERS / FAWAZ SALMAN اليمن... الانتقالي الجنوبي يؤكد على توحيد الصف خلال مفاوضات الإمارات

وما ستقوم به من مهام جليلة محددا ثلاثة مسارات لعملها مفوضا اللجنة باتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بتوحيد الصف الجنوبي.

وأضاف راشد، أنه جرى التوافق على اختيار اللواء محمد بن سلامة رئيسا للجنة والدكتور زيد ثابت قاسم نائبا ومقبل صالح الردفاني مقررا.

وحددت اللجنة بعض المهام العاجلة للقيام بها على ان تعقد لها اجتماعا قادما تجدول مهامها بشكل تفصيلي.

ورحبت اللجنة بكافة الدعوات الجادة نحو حوار جنوبي صادق يؤدي إلى مؤتمر جنوبي جامع يرسي مداميك العمل الجنوبي المؤسسي.