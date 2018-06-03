تسعة قتلى وجرحى بهجوم لـ"أنصار الله" على موقع لقوات هادي في عسير

سقط تسعة عسكريين من قوات الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي بين قتيل ومصاب بهجوم لمسلحي "أنصار الله" (الحوثيين)، على مواقع الجيش في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري بوزارة الدفاع في صنعاء، وكالة "سبوتنيك"، بأن "مسلحي أنصار الله شنوا هجوماً اليوم الأحد، على مواقع عسكرية لقوات هادي قبالة منفذ علب الحدودي الدولي في عسير".

وأضاف المصدر "أن الهجوم الذي سبقه تمهيد مدفعي أسفر عن مقتل وإصابة 9 من قوات هادي"، مشيراً إلى "أن الهجوم يأتي عقب ساعات من إحباط زحف للجيش السعودي باتجاه موقع الشبكة في جيزان، ومحاولة تسلل لقوات هادي نحو مواقع قبالة جبل الدخان بجيزان، وتكبيدهم قتلى وجرحى خلال المواجهات وإعطاب دبابة سعودية وآليتين".

يذكر أن مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، تتعرض لهجمات يشنها مسلحو "أنصار الله" تتنوع بين عمليات قصف وكمائن وقنص، كردٍ على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 آذار/مارس 2015.