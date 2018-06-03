الأردن... دعوات للإضراب بسبب قانون "ضريبة الدخل"

أعلن مجلس النقباء في الأردن تنظيم إضراب عام، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على عدم سحب الحكومة الأردنية مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي طرحته على البرلمان، بعدما تسبب في احتجاجات واسعة.

عمان — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي صادر عن مجلس النقباء الأردنيين، اليوم الأحد 3 يونيو / حزيران، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "لأن عدم موافقة الحكومة على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، فإن مجلس النقباء قرر بالتوافق الاستمرار في الدعوة إلى إضراب يوم الأربعاء المقبل".

وأشار المجلس إلى أن هناك وقفة شعبية ستتم أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان والمحافظات بين الساعة الواحدة والثانية من ظهر يوم الإضراب.

© REUTERS / YIANNIS KOURTOGLOU ملك الأردن يوقف قرار رفع أسعار الوقود

كما أعلن المجلس سعيه لتوجيه رسالة إلى العاهل الأردني ومناشدته التدخل.

وأكد على الوقفة الشعبية النقابية أمام مجمع النقابات في عمّان والمحافظات بعد ظهر يوم الأربعاء القادم الموافق السادس من يونيز / حزيران.

ودعا البيان جميع المواطنين للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية وحضارية".

ويشهد الأردن، منذ أيام، موجة احتجاج ضد مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل.

احتشد آلاف المواطنين الأردنيين، يوم الأربعاء الماضي، أمام مجمع النقابات المهنية بالعاصمة عمان احتجاجا على قانون ضريبة الدخل، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة الأردنية.

ورافق ذلك الاعتصام إضراب التزمت به المحال التجارية والصيدليات بالمجمل إضافة على مساحة واسعة من الشركات والمكاتب.

وبالإضافة لآلاف المحتجين أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان، وقف عاملون أردنيون وموظفون أمام مقرات عملهم في مختلف أنحاء المنطقة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً أمام أماكن عملهم رافعين شعارات رافضة لفرض ضرائب جديدة ولمشروع تعديلات قانون الضريبة.