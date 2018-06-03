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19:33 03 يونيو/ حزيران 2018
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    الجيش السوري

    الجيش السوري يصد هجوم لـ"داعش" شرق دير الزور

    © Sputnik . Morad Saeed
    العالم العربي
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    تصدت وحدات من الجيش السوري لهجوم شنه مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف دير الزور الشرقي بالقرب من منطقة البوكمال وأوقعتهم بين قتيل ومصاب.

    وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن مجموعة إرهابية من تنظيم "داعش" حاولت التسلل إلى قريتي الحسرات والشعفة في منطقة البوكمال وتمكنت وحدات الجيش السوري من اقضاء عليها.

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    وذكرت الوكالة أن "وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية من تنظيم "داعش" تسللت من اتجاه الحدود السورية العراقية إلى قرية الشعفة على الضفة الشرقية لنهر الفرات وانتهت الاشتباكات بسقوط أفراد المجموعة الإرهابية بين قتيل ومصاب".

    ولفتت إلى أن وحدة من الجيش تصدت لمحاولة تسلل مجموعات إرهابية إلى قرية الحسرات شمال مدينة البوكمال وقضت على أغلبية أفرادها ودمرت عتادهم وآلياتهم.

    وكانت وحدات من الجيش السوري أحكمت السيطرة الكاملة في كانون الأول/ديسمبر الماضي على كامل حوض الفرات بعد أن قضت على آخر تجمعات إرهابيي "داعش" في مدينتي البوكمال والميادين والقرى والبلدات التابعة لهما.

    وتتهم الحكومة السورية القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة التنف الواقعة على الحدود السورية العراقية بتقديم الدعم التسليحي واللوجستي لما تبقى من فلول إرهابيي تنظيم "داعش" وتقيم لهم معسكرات للتدريب تحت إشراف قوات خاصة أمريكية حيث تحولت تلك المنطقة في الأشهر الأخيرة إلى نقطة انطلاق لإرهابيي التنظيم التكفيري لشن هجمات على عدد من المواقع والنقاط العسكرية في البادية السورية.    

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش السوري يصد هجوما في دير الزور, داعش الإرهابي, الحرب على الإرهاب, الجيش السوري, سوريا
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