تسجيل
19:33 03 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    تونس

    تونس تعتقل أحد القيادات الإرهابية قرب الحدود الجزائرية

    © AP Photo / Aimen Zine
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعتقلت أجهزة الأمن التونسية أحد قادة "كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية"، المتهم بالضلوع في عدد من الهجمات الإرهابية، بالقرب من الحدود الجزائرية.

    تونس — سبوتنيك. وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم الأحد 3 يونيو / حزيران، بأنه جرى القبض على "الإرهابي الفار المدعو إبراهيم بن أحمد الرياحي، في عملية نوعية وبعد عمليات رصد ومتابعة امتدت لعدّة أشهر تمكنت الوحدة المختصة للحرس الوطني وبالتنسيق مع إدارتي مكافحة الإرهاب والاستعلامات للحرس الوطني من القبض عليه".

    قوات الأمن التونسية عند متحف باردو
    © AFP 2018 / Fethi Belaid
    تونس: إحباط هجوم إرهابي على مركز للحرس الوطني
    وأكد البيان أن قوات الحرس اعتقلت الرياحي البالغ من العمر31 سنة، بعد تمشيط محكم لجبال قبلاط بولاية باجة القريبة من الحدود الجزائرية، حيث كان يتحصن منذ عام 2013، وبحوزته بندقية صيد وسكين. 

    وكانت السلطات التونسية أصدرت 10 لوائح بحث واعتقال بحق الرياحي، بتهمة الانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، وصدرت في حقة مجموعة أحكام غيابية بالسجن بلغت 50 سنة.

    وذكرت الداخلية في بيانها "الإرهابي المذكور من العناصر القيادية ضمن الجناح العسكري لتنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي بقيادة الإرهابي عادل السعيدي، والذي قضي عليه من قبل وحدات الحرس الوطني في أواخر 2013، وكان ضمن النواة الأولى التابعة للتنظيم الإرهابي المذكور التي تلقت تدريبات عسكرية بدولة مجاورة ثم عادت للقيام بالعمليات الإرهابية".

    وتتهم الداخلية التونسية الرياحي بالمشاركة في سلسلة عمليات إرهابية بينها محاولة تفجير سيارة تابعة للحرس الوطني في العاصمة تونس في يوليو / تموز 2013، وتفخيخ أحد المنازل بكمية هامة من المتفجرات لاستدراج عناصر الحرس الوطني، مما أسفر عن مقتل اثنين من الحرس الوطني. 

    وبالإضافة إلى ذلك، توجه الداخلية  تهما للرياحي بالمشاركة في هجوم إرهابي بمنطقة رواد ضواحي العاصمة التونسية في فبراير / شباط 2014، بهدف فك الحصار عن العناصر الإرهابية التي كانت تتحصن  داخل أحد المنازل في المنطقة بقيادة كمال القضقاضي، المتهم باغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد، وبرفقة المكنى بالصومالي، المتهم في قضية اغتيال الناشط السياسي محمد البراهمي.    

    انظر أيضا:

    تونس: إحباط هجوم إرهابي على مركز للحرس الوطني
    اعتقال إرهابي في مواجهات بين الجيش ومتطرفين في تونس
    اعتقال إرهابي جزائري خطير في تونس
    تونس: الإمارات لديها معلومات عن عمل إرهابي تقوده نساء تونسيات
    مقتل إرهابي خطير في تونس..تعرف على ما كان يخطط له في رمضان
    مسؤول أمني لـ"سبوتنيك" مقتل أربعة من عناصر الأمن في تفجير إرهابي في تونس
    السلطات الليبية تعتزم تسليم تونس 100 إرهابي
    بريطانيا تحذر رعاياها في تونس من هجوم إرهابي محتمل
    الكلمات الدلالية:
    الإرهاب في الشرق الأوسط, الحكومة التونسية, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المغنية دوا ليبا في مراسم افتتاح بطولة نهائي دوري أبطال أوروبا 2017/18
    من فوز "الملكي" بكأس "الليغا"... إلى استعداد محطة "ناسا" لكأس العالم في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تستقر من جهة، فتَخرب من جهة آخرة
    التصعيد بعد كل انتصار
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك