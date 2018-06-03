بالفيديو والصور... حركة نشطة تمتد لوقت متأخر في أسواق حمص

تشهد العديد من المدن والمناطق السورية حركة نشطة تدل على عودة الحياة إليها بعد سنوات من الأزمة والركود، فبعد أن شهدت أسواق بعض المدن في سنوات الحرب توقفا شبه تام، عادت الآن لتشهد حركة شعبية وتجارية وخاصة في الأجواء الرمضانية.