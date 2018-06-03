"قسد" المدعومة أمريكيا تطلق عملية لتطهير منطقة الدشيشة من "داعش"

القاهرة — سبوتنيك. وقال مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي بريت ماكغورك، عبر "تويتر" مساء اليوم الأحد "أطلقت قوات سوريا الديمقراطية هذا الصباح عملية تطهير منطقة الدشيشة معقل تنظيم داعش الشهير شمال شرقي سوريا، الواقعة على الحدود مع العراق".

وقال التحالف الدولي في بيان، عبر موقعه الرسمي "بدأت قوات سوريا الديمقراطية عملية برية لتطهير الدشيشة، بدعم وتنسيق مع التحالف والغارات الجوية العابرة للحدود، وشركائنا العراقيين، وغارات جوية من القوات الجوية العراقية، ومدفعية الجيش العراقي بالقرب من الحدود".

وشدد البيان "تعزز القوات الأمنية العراقية من تواجدها على الحدود مع سوريا لتجنب هروب عناصر داعش من سوريا إلى داخل الأراضي العراقية".

ونوه التحالف بنجاح عمليات "قوات سوريا الديمقراطية" التي استأنفتها بعنوان "لم الشمل" مطلع أيار/مايو الماضي، والتي نجحت في منتصف الشهر ذاته من تحرير منطقة باغوز، شمال شرقي سوريا.

وكانت الناطقة باسم حملة "عاصفة الجزيرة" العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ليلوى العبد الله قالت لوكالة "سبوتنيك"، الثلاثاء الماضي، إن "عاصفة الجزيرة مستمرة لإنهاء وجود داعش شرقي الفرات، وجنوبي الحسكة أما الآن قواتنا تتوجه إلى منطقة الدشيشة التي تقع جنوبي الحسكة، لتحريرها بشكل كامل من إرهابيي داعش، وصولا للحدود العراقية".

وأوضحت الناطقة أن عمليات تحرير الدشيشة تجري "بالتعاون مع القوات العراقية بغرف عمليات مشتركة بيننا وبينهم، لإنهاء داعش من المنطقة ولمنع تسلل أي إرهابي إلى الأراضي السوري والعراقية".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من واشنطن أعلنت مطلع أيار/مايو الجاري استئناف المعركة لاستعادة آخر جيوب تحت سيطرة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] شرقي البلاد، ذلك بعد تعليق عملياتها ضد تنظيم "داعش" إثر شن تركيا هجوما في كانون الثاني/ يناير الماضي، على منطقة عفرين التي سيطرت عليها وحدات حماية الشعب الكردي، في شمال غربي سوريا.

وكانت "قسد" أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي انطلاق عملية "عاصفة الجزيرة" العسكرية لتحرير الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، موضحة أنها "تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة السورية وشرق الفرات من رجس الإرهابيين، وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي".

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية في أيار/مايو الماضي إرسال معدات وأسلحة ثقيلة لقوات سوريا الديمقراطية لشن حملة عسكرية لتحرير مدينة الرقة، التي كان أعلنها التنظيم الإرهابي عاصمة "دولة الخلافة" المزعومة في سوريا قبل أكثر من 3 سنوات.