الأمن العراقي يضبط 400 حاوية ممتلئة بالمواد المتفجرة

ضبطت القوات الأمنية العراقية أكثر من 400 حاوية ممتلئة بالمواد المتفجرة سريعة الاشتعال، في أحد أحياء غرب الموصل، شمال غربي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الداخلية العراقية سعد معن، في بيان: "فوج طوارئ الشرطة الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء‏ على معلومات دقيقة يتمكن من العثور على كدس يحتوي على أكثر من 400 حاوية مملوءة بمواد متفجرة سريعة الاشتعال في منطقة حي التنك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش وجهود الاستخبارات لضمان تأمين الموصل، وتعقب العناصر المندسة من تنظيم "داعش" الإرهابي، ومواقع تخزين المتفجرات التي لا يزال بعضها موجودا في مخابئ تحت الأرض في نواح متفرقة من المناطق المحررة.

وحررت القوات العراقية الموصل في العاشر من تموز/يوليو 2017، بعد معارك شرسة خاضتها ضد مسلحي "داعش".

واستولى "داعش" على الموصل وأعلنها عاصمة لدولة الخلافة المزعومة في منتصف حزيران/يونيو 2014، بعدما أحكم سيطرته على محافظات نينوى، وصلاح الدين والأنبار والأقضية التابعة لهم.