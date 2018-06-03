مقتل 3 جنود سعوديين بنيران الحوثيين في عسير جنوب غربي المملكة

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن "وحدة القنص في أنصار الله قتلت، اليوم الأحد، جنديين من الجيش السعودي بعمليتي قنص في رقابة العيروان بعسير".

© AP Photo / Hani Mohammed "الحوثيون" يعلنون استعادة قلعة الطائف غربي اليمن من سيطرة قوات هادي

وأضاف المصدر أن جنديا سعوديا آخر قُتل، فيما جرى إعطاب آلية عسكرية بكمين نصبه "أنصار الله" على طريق بالربوعة في عسير.

في سياق متصل، استهدف مسلحو "أنصار الله" آلية لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بصاروخ موجه، في منفذ الطوال الحدودي الدولي بجازان.

ووفقاً للمصدر "أسفر القصف عن إعطاب الآلية ومقتل وإصابة 3 كانوا على متنها".

يذكر أن مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجازان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، تتعرض لهجمات يشنها مسلحو "أنصار الله" تتنوع بين عمليات قصف وكمائن وقنص، كردٍ على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 آذار/مارس 2015.