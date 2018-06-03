أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من الشيخ تميم... وهذه تفاصيلها

تسلم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سلمها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ووفقا لما نقلته "وكالة الأنباء الكويتية"، جاء في الرسالة: "تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها، كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة".

© REUTERS / NASEEM ZEITOON ليبيا تتهم قطر رسميا بدعم الإرهاب والإخوان

ووصل وزير الخارجية القطري إلى الكويت في وقت سابق من اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عنها.

وشهدت الفترة الأخيرة قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا اقتصاديا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وترد باتهام الرباعي بالسعي لفرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة للتقريب بين الجانبين، ولكنها لم تثمر عن أي تقدم إلى الآن.