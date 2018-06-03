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00:38 04 يونيو/ حزيران 2018
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    غرق مركب لمهاجرين

    وفاة 48 مهاجرا على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن 48 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم بعدما غرق قاربهم، وإن حرس السواحل أنقذ 67 مهاجرا آخر في واحد من أسوأ حوادث غرق المهاجرين على مدى سنوات.

    ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان أن القارب غرق قبالة سواحل قرقنة، وهي مقصد سياحي بجنوب تونس، وأضافت أن المهاجرين من تونس ودول أخرى لكنها لم تقدم تفاصيل.

    لاجئون من إرتيريا ومالي وبنغلادش (ودول أخرى) ينتظرون قارب نجاة في البحر الأبيض المتوسط على بعد 27 كم من شواطئ ليبيا، يوليو/ تموز 2016
    © AP Photo / Santi Palacios
    انتشال 35 جثة وإنقاذ 68 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل التونسية
    وأوضح مسؤولون أنه تم تعليق عملية الإنقاذ في وقت متأخر من اليوم الأحد، على أن تستأنف صباح غد الاثنين.

    وكشف مسؤولون أمنيون، أن القارب كان يحمل نحو 180 مهاجرا من بينهم 80 من دول أفريقية أخرى.

    وفي حادث منفصل، قال خفر السواحل التركي في بيان إن تسعة أشخاص بينهم ستة أطفال لقوا حتفهم اليوم الأحد إثر غرق قارب سريع كان يقل 15 مهاجرا قبالة إقليم أنطاليا جنوب تركيا.

    وأشارت المنظمة الدولية للهجرة على موقعها الإلكتروني، إنه بحلول 30 مايو/أيار وصل 32080 شخصا إلى أوروبا بحرا حتى الآن هذا العام، وتابعت المنظمة أن نحو 660 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر.

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    الكلمات الدلالية:
    المهاجرين الأفارقة, سواحل, تونس, خفر السواحل, غرق
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