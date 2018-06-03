يحملها رئيس المخابرات...رسالة من البشير إلى السيسي في بداية ولايته الثانية

استهل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فترته الرئاسية الثانية بلقاء رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول صلاح قوش.

ويعد هذا أول لقاء للسيسي بمسؤول أجنبي، عقب تنصيبه رئيسا لمصر في ولايته الثانية، وقيامه بحلف اليمين.

ووفقا لما نقلته وكالة "سودان تريبون"، لم يتم الإعلان عن الزيارة المفاجئة في الخرطوم، والتي تأتي عقب أقل من أسبوع على مشاورات أجراها وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، مع نظيره المصري سامح شكري، حضرها أيضا السيسي.

وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إلى أن قوش نقل رسالة من الرئيس السوداني عمر البشير إلى السيسي.

© AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER مؤتمر مشترك مع إثيوبيا... ماذا قال السودان عن "سد النهضة"

وتضمنت الرسالة تهنئة السيسي ببدء فترة رئاسية جديدة، كما شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في ضوء التحديات الإقليمية الحالية.

وأوضح راضي أن السيسي أشاد بجهود الرئيس البشير المبذولة، لتحقيق التنمية والاستقرار في مصر والسودان.

يذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير أعلن في وقت سابق، أن بلاده تتفق تماما مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وأن حصة مصر من مياه نهر النيل لن تتأثر بإنشائه.

وتجرى مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول أمور فنية متعلقة بالسد منذ سنوات.