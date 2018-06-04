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02:18 04 يونيو/ حزيران 2018
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    عبدربه منصور هادي

    الرئيس اليمني: بشائر النصر تلوح في الأفق

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأحد 3 يونيو/حزيران، أن بشائر النصر على مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" تلوح في الأفق.

    صنعاء — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أشار الرئيس هادي خلال ترؤسه اجتماعاً بهيئة مستشاريه في العاصمة السعودية الرياض، إلى "أن بشائر النصر تلوح في الأفق، حيث كانت البداية عدن وستكون الخاتمة في العاصمة صنعاء بعد تطهير الحديدة وتعز من درن ميلشيا الكهنوت ومشروعها الظلامي البغيض"، حد وصفه.

    مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
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    وحسب "سبأ" وضع الرئيس اليمني، في الاجتماع هيئة مستشاريه "أمام نتائج لقاءاته في مدينة جدة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

    ونقلت الوكالة عن الرئيس اليمني "تلك اللقاءات اتسمت بالشفافية والوضوح والتأكيد على عمق العلاقات المتينة والتي تحكمها الإخوة والجوار والدين والعقيدة والمعمدة بالدماء الزكية في محراب الدفاع عن الهوية الواحدة والمصير المشترك ونصرة اليمن الأرض والإنسان لوضع حد للتدخلات الإيرانية في المنطقة عبر أدواتها من الميلشيا الحوثية المارقة"، على حد وصف هادي.

    وأكد "أن أيادي المملكة على الدوام بيضاء تجاه اليمن حاملة الإغاثة والتنمية والدعم السخي بينما المشروع الفارسي لا يحمل معه غير الخراب والدمار وصواعق الموت وتوابيتها للشعب اليمني".

    وتطرق هادي إلى "حصيلة لقائه مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مؤكداً موقف اليمن الداعم للسلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

     

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    الكلمات الدلالية:
    انتصارات, جماعة أنصار الله الحوثي, الجيش اليمني, الأمم المتحدة, مارتن غريفت, محمد بن سلمان, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, عبد ربه منصور هادي, اليمن
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