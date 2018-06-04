ليبيا... أهالي تاورغاء يوقعون ميثاق للمصالحة مع مدينة مصراتة

قالت مصادر صحفية ليبية، أمس الأحد 3يونيو/حزيران، أن ممثلين عن مدينة تاورغاء الليبية ومصراته وقعوا ميثاق للمصالحة مساء الأحد لإنهاء أزمة نازحي تاورغاء.

بنغازي — سبوتنيك. وقالت صحيفة بوابة الوسط الإلكترونية الليبية إن "توقيع الميثاق تم بحضور عدد من عمداء البلديات ومجالس الأعيان ومشايخ القبائل الليبية لإنهاء أزمة نازحي تاورغاء وتمكين العائلات من العودة إلى منازلهم".

© Sputnik . Vitaliy Belousov ليبيا... استخدام أمثل سلاح للقتال في الصحراء

وبدأت مشكلة تهجير أهالي المدينة الساحلية تاورغاء منذ سيطرة كتائب مسلحة من مصراتة على المدينة في 2011، وكان المفترض أن تنتهي مطلع فبراير/شباط عام ، بحسب بيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، نهاية العام الماضي، حيث قال وقتها إن "أهالي تاورغاء سيعودون إلى منازلهم مطلع فبراير"، إلا أن الاتفاق لم ينفذ، وفشلت كل محاولات المصالحة بين أهالي تاورغاء ومصراته.

في سياق آخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في مدينة بنغازي، شرقي البلاد اليوم الاثنين 4 يونيو/حزيران، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت تجمع آليات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية في الجنوب الليبي.