سيرة الشيخ زايد في فيلم من إنتاج هوليوود

وأعلنت شركة "إس تي إكس" الأمريكية في بيان لها، "أن الشيخ زايد كان له دور أساسي في تشكيل الإمارات في عام 1971، ويعود الفضل له في تحويلها لدولة متقدمة وحديثة، وحاول كأول رئيس للبلاد أن يخلق عالم من التعايش والسلام"، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.
وتعاقد شيكار كابور مع الشركة المنتجة على إخراج الفيلم، والذي سبق له وأن أخرج الأفلام الملحمية "Elizabeth" و"Elizabeth: The Golden Age"
وسيتولى كتابة سيناريو الفيلم، كليف دورمان، الذي كتب سيناريو المسلسل التلفزيوني الأمريكي الناجح "Entourage".
ويبلغ عمر شركة "إس تي إكس" 4 أعوام، وقدمت خلال هذه الفترة أفلاما شهيرة، منها "Bad Moms"، كما أنها ستعرض من إنتاجها فيلم "The Happytime Murders" للممثلة الكوميدية ميليسا مكارثي، و"Mile 22" من بطولة مارك والبرغ.
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