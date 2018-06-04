سيرة الشيخ زايد في فيلم من إنتاج هوليوود

أعلنت إحدى شركات الإنتاج الهوليوودي، عن تحضيرها لفيلم سينمائي يتناول سيرة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأعلنت شركة "إس تي إكس" الأمريكية في بيان لها، "أن الشيخ زايد كان له دور أساسي في تشكيل الإمارات في عام 1971، ويعود الفضل له في تحويلها لدولة متقدمة وحديثة، وحاول كأول رئيس للبلاد أن يخلق عالم من التعايش والسلام"، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

© AP Photo / Andrew Harnik في مئويته... فيديو نادر للشيخ زايد يضرب فيه ابنه محمد بحضور ملك البحرين

وتابعت أن "زايد الذي توفي عام 2004، معروفا بتعزيز التسامح والقيم الإنسانية العالمية وحقوق المرأة وحماية البيئة، ونفذ إصلاحات رئيسية في التعليم والرعاية الصحية والعامة في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في السكن والتنمية الحضرية، كما أنه كان واحدا من أغنى الرجال في العالم، بسبب احتياطيات النفط الهائلة في دولة الإمارات".

وتعاقد شيكار كابور مع الشركة المنتجة على إخراج الفيلم، والذي سبق له وأن أخرج الأفلام الملحمية "Elizabeth" و"Elizabeth: The Golden Age"

وسيتولى كتابة سيناريو الفيلم، كليف دورمان، الذي كتب سيناريو المسلسل التلفزيوني الأمريكي الناجح "Entourage".

ويبلغ عمر شركة "إس تي إكس" 4 أعوام، وقدمت خلال هذه الفترة أفلاما شهيرة، منها "Bad Moms"، كما أنها ستعرض من إنتاجها فيلم "The Happytime Murders" للممثلة الكوميدية ميليسا مكارثي، و"Mile 22" من بطولة مارك والبرغ.