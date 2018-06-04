العاهل الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي

تلقى العاهل الأردني اتصالا هاتفيا، مساء أمس الأحد 3 يونيو/حزيران، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة ‎الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

عمان — سبوتنيك. ووفق الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على موقع تويتر فإن "الملك عبدالله الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة ‎الإمارات العربية المتحدة جرى خلاله التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED أنباء عن تغيير حكومي وشيك في الأردن

وكان السفير الإماراتي في الأردن مطر الشامسي قد أشار في وقت سابق إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين، موضحا أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن يقدر بحوالي 16 مليار دولار مع حرص بلاده على توسيع الشراكة وفتح استثمارات جديدة.

وأشاد بدور الأردنيين في التطور التعليمي والصحي والثقافي والتكنولوجي الذي شهدته الإمارات، لافتا إلى منح العمالة الأردنية أولوية في العمل لديها.