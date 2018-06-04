العاهل الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي

عمان — سبوتنيك. ووفق الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على موقع تويتر فإن "الملك عبدالله الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة جرى خلاله التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".
وأشاد بدور الأردنيين في التطور التعليمي والصحي والثقافي والتكنولوجي الذي شهدته الإمارات، لافتا إلى منح العمالة الأردنية أولوية في العمل لديها.
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