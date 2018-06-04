بالصور... ملعب من المخدرات في لبنان

نجحت القوى الأمنية اللبنانية، يوم أمس الأحد، من تنفيذ عملية نوعية استطاعت من خلالها ضبط حوالي 15 طنا من المخدرات كانت موضبة في صناديق للدهانات وكانت معدة للتصدير الخارجي في منطقة الأوزاعي في بيروت.

© Sputnik . Vitaly Ankov اتهام طبيب كولومبي بتهريب مخدرات إلى أمريكا في أحشاء كلاب

وبمناسبة الإنجاز الكبير للقوى الأمنية اللبنانية، نشر الصحافي والكاتب اللبناني في جريدة "الأخبار" اللبنانية حسن عليق، اليوم الاثنين، صورتين لكمية المخدرات التي تم ضبطها في المخزن.

وأظهرت الصورتان كمية المخدرات التي كانت موضبة بأكياس من اللون الأبيض والبني، وغطت الأكياس كامل أرضية ملعب كرة القدم.

وأشارت مصادر لبنانية أن كمية المخدرات المضبوطة يبلغ سعرها نحو 75 مليون دولار أمريكي، وكانت متجهة إلى الخارج.