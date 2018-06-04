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11:28 04 يونيو/ حزيران 2018
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    الأمير محمد بن سلمان

    بعد الشيخة موزة... صابونة بآلاف الدولارات لولي العهد السعودي

    © AP Photo / Nicolas Asfouri
    العالم العربي
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    أعلنت قرية عربية إنتاج مجموعة مميزة من منتجاتها الباهظة الثمن لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بناء على طلب زبون سعودي.

    وأنتجت "قرية بدر حسون" البيئية، التي تقع شمالي لبنان في بلدة ضهر العين، مجموعة مميزة من منتوجاتها الباهظة الثمن لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بناء على طلب زبون سعودي. وتضم القرية معامل يدوية لصناعة الصابون والزيوت المتوارثة في عائلة حسون منذ العام 1480، كما أنها تتضمن الصابونة الأغلى في العالم.

    صابون
    © AFP 2018 /
    قرية عربية تنتج أغلى صابونة في العالم... والشيخة موزة أبرز مستخدميها
    وقال مدير البحوث والتطوير في قرية بدر حسون أمير حسون لـ"سبوتنيك": "قرية بدر حسون متخصصة بصناعة المنتجات العضوية والصديقة للبيئة، كل منتجاتنا ترتكز على المنطقة التي تحتوي على أشجار زيتون، ومنذ 5 سنوات تقريباً طورنا منتجاتنا وبدأنا ببيعها بأهم الفنادق في العالم، وقد قدمنا منتجا غريبا جداً وكان من أهم منتجاتنا لفندق جميرة في دبي، وأغلب الفنادق في العالم يطلبون صابونة الذهب الباهظة الثمن التي دخلت كتاب غينيس، كذلك لدينا الصابونة الشهيرة من دهن العود والخشب للشيخة موزة، التي أخذت ضجة كبيرة وأصبحت تقدم كهدايا، والصابونة لها فوائد كثيرة لأنها تحتوي على زيوت نباتية طبيعية مع الذهب التي تشد البشرة ومضادة للتجاعيد، ويبلغ سعرها 2800 دولار أمريكي".

    وعن الصابونة التي ستقدم هدية لولي العهد السعودي يقول حسون:"منذ فترة أحب زبون سعودي لدينا أن يقدم شيئا مميزا من منتجاتنا إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتتضمن المجموعة صابونة بوزن 250 غرام ومعجون حلاقة والعطر الذي يوضع على أماكن النبض وشامبو وسكراب، بسعر 50 ألف دولار أمريكي، وقد استغرق صنع المجموعة حوالي الـ 6 أشهر".

    وأضاف: "المجموعة مصنوعة من دهن العود الكمبودي المعتق، الذي يصل سعر كيلو هذا العطر إلى 60 أو 70 ألف دولار، ويدخل معها الورد والزعفران ومكونات طبيعية نادرة أغلى من الذهب، وأحب هذا الزبون أن يقدم بصمة عطرية مميزة للملك".

    وأشار إلى أن مؤسس وخبير العطور في "قرية بدر حسون" الذي توارث هذا العمل منذ العام 1480 أي أكثر من 16 جيلا في هذا العمل العائلي المتوارث، قد صنع هذه الخلطة مع فريق من الباحثين العاملين في المختبر وفي مركز الجودة للقرية.

    وتابع: "هذه الخلطة تؤكد أن العطر هو أفضل مستودع لذكريات الماضي والأبحاث لدينا تؤكد أن رشة من هذا العطر كافية لإفراز مواد بالدماغ بغضون ثوان تشعر بالانشراح والسعادة والعظمة، دهن العود الكمبودي مليء بالفوائد المهمة، هو حالة ذهنية وتجربة شخصية لا يمكن توقعها".

    وأكد حسون أن "ثمن منتجات القرية أكثر من المال، والمنتجات موجودة في أهم المستشفيات، والمنتجعات الصحية والفنادق، ويبدأ سعر الصابونة من 5 دولار و10 دولار و20 دولار وما فوق".

    وختم قائلاً: "نحن عائلة تعمل بحب ونعشق عملنا، نركز على الإبداع والابتكار، هذه القرية أضحت ثقافة لبنانية تنتشر في العالم، ثقافة صناعة بيئية عضوية ابتكرها فيكتور بدر حسون وتنتشر في العالم، نحن صناعيين لبنانيين نريد إيصال صورة لبنان الحقيقي من خلال إنتاجنا وابتكاراتنا وأفكارنا المميزة".

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