الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم محاولته اجتياز السياج الفاصل

قتلت قوة عسكرية من الجيش الإسرائيلي فلسطينيا، اليوم الاثنين 4 يونيو/ حزيران، بزعم محاولته اجتياز السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان إن "قوة عسكرية أحبطت محاولة تسلل لمخربين من قطاع غزة حاولا اجتياز السياج إلى داخل إسرائيل، حيث قاما بالمساس بالسياج، وحملا فأس".

وأضاف البيان: "هرعت القوة إلى المكان، وردت بإطلاق نار ما أدى إلى مقتل أحد المخربين".

#عاجل أحبطت قوة عسكرية محاولة تسلل لمخربيْن من قطاع #غزة حاولا اجتياز السياج الى داخل #إسرائيل حيث قاما بالمساس بالسياج وحملا فأس. لقد هرعت القوة للمكان وردت بإطلاق نار ما أدى الى مقتل أحد المخربيْن — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 4, 2018

يذكر أن خمسة شبان فلسطينيون تمكنوا، أمس الأحد، من التسلل إلى إسرائيل من قطاع غزة عبر السياج الأمني.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الشبان الخمسة "تسللوا في منطقة جنوبي القطاع شرق خانيونس، وأضرموا النيران بحاويات تستخدم لتخزين معدات لبناء العائق الأرضي الذي تقيمه احدى الشركات لصالح الجيش في المنطقة".

وأضاف الجيش، في سياق بيانه، أن الشبان "تمكنوا من الانسحاب والعودة الى داخل القطاع قبل انكشاف أمرهم".