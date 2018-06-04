"قوات سوريا الديمقراطية": تفجيرات تدريبية تجري في منطقة عين عيسى

وأشار لـ"سبوتنيك" إلى أنهم بقومون بتنفيذ تفجيرات تدريبية في القواعد العسكرية في المنطقة بين الحين والآخر، وذلك لتدريب المقاتلين الجدد على إبطال مفعول الألغام والمتفجرات. وأوضح أنهم يقومون بتحييد الألغام تحت إشراف خبراء المتفجرات.
وأكد المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" مصطفى بالي لوكالة "سبوتنيك" أن الأنباء حول الهجوم الإرهابي على قاعدة عين عيسى غير صحيحة، قائلا: "في حال وقوع مثل هذا الحادث، كنا سنقدم تصريحات بهذا الشأن على الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية".
وكانت وسائل إعلام قد تناقلت أنباء حول وقوع انفجار بالقرب من قاعدة فرنسية أمريكية عسكرية شمالي محافظة الرقة السورية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)