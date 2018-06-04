"قوات سوريا الديمقراطية": تفجيرات تدريبية تجري في منطقة عين عيسى

أعلن قائد لدى "قوات سوريا الديمقراطية"، رفض الإفصاح عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك" أن المعلومات المتداولة من قبل وسائل الإعلام حول دوي انفجار في القاعدة الأمريكية بالقرب من مدينة عين عيسى غير دقيقة.

وأشار لـ"سبوتنيك" إلى أنهم بقومون بتنفيذ تفجيرات تدريبية في القواعد العسكرية في المنطقة بين الحين والآخر، وذلك لتدريب المقاتلين الجدد على إبطال مفعول الألغام والمتفجرات. وأوضح أنهم يقومون بتحييد الألغام تحت إشراف خبراء المتفجرات.

© Sputnik . nourmolhem فيديو: تفجير مقر قوات سوريا الديمقراطية

وأكد المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" مصطفى بالي لوكالة "سبوتنيك" أن الأنباء حول الهجوم الإرهابي على قاعدة عين عيسى غير صحيحة، قائلا: "في حال وقوع مثل هذا الحادث، كنا سنقدم تصريحات بهذا الشأن على الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية".

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت أنباء حول وقوع انفجار بالقرب من قاعدة فرنسية أمريكية عسكرية شمالي محافظة الرقة السورية.