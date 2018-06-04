قرار عاجل من النائب العام المصري بشأن اللبنانية منى مذبوح

قرر النائب العام المصري إحالة اللبنانية منى مذبوح للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد اتهامها بـ"إذاعة عمدا شائعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع والتعدي على الأديان".

واتهمت منى مذبوح أيضا بصناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

© Sputnik . Edward Peskov النائب العام المصري يبحث في البحرين التعاون القضائي

جاء ذلك عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهرت فيه منى مذبوح وهي توجه عبارات وألفاظ خارجة للشعب المصري.

وتم التحقيق مع مذبوح بعد تحريك عدة بلاغات ضدها للنائب العام المصري، تتهمها بتوجيه إساءات للشعب المصري من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وكان النيابة العامة المصرية قررت حبس مذبوح 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.