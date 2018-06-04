قرار عاجل من النائب العام المصري بشأن اللبنانية منى مذبوح

واتهمت منى مذبوح أيضا بصناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.
وتم التحقيق مع مذبوح بعد تحريك عدة بلاغات ضدها للنائب العام المصري، تتهمها بتوجيه إساءات للشعب المصري من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.
وكان النيابة العامة المصرية قررت حبس مذبوح 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.
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