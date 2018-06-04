استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل حكومة

أفادت مصادر عن استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد استقبل رئيس الوزراء، هاني الملقي، أمس الاثنين، وسط احتجاجات شعبية.

القاهرة — سبوتنيك. كُلف وزير التربية الأردني، عمر الرزاز، اليوم الاثنين، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي التي قدمت استقالتها إثر تصاعد موجة الاحتجاجات ضد مشروع قانون الضريبة.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED أنباء عن تغيير حكومي وشيك في الأردن

وأفادت جريدة "الغد" الأردنية في نبأ عاجل بأن "عمر الرزاز أصبح رئيساً للوزراء".

وكانت صحيفة "الغد" الأردنية نقلت عن مصادر مطلعة، مساء أمس الأحد، أن إجراء التغيير الحكومي المرتقب يأتي على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظارفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل.

ولليوم الرابع على التوالي، يواصل الأردنيون احتجاجاتهم في مختلف مناطق المملكة المطالبة بإسقاط الحكومة الأردنية وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتغيير النهج الاقتصادي في البلد.