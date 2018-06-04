استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل حكومة

القاهرة — سبوتنيك. كُلف وزير التربية الأردني، عمر الرزاز، اليوم الاثنين، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي التي قدمت استقالتها إثر تصاعد موجة الاحتجاجات ضد مشروع قانون الضريبة.
وكانت صحيفة "الغد" الأردنية نقلت عن مصادر مطلعة، مساء أمس الأحد، أن إجراء التغيير الحكومي المرتقب يأتي على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظارفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل.
ولليوم الرابع على التوالي، يواصل الأردنيون احتجاجاتهم في مختلف مناطق المملكة المطالبة بإسقاط الحكومة الأردنية وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتغيير النهج الاقتصادي في البلد.
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