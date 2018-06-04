مصدر رسمي: استقالة رئيس الوزراء الأردني

أفادت مصادر عن استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد استقبل رئيس الوزراء، هاني الملقي، أمس الاثنين، وسط احتجاجات شعبية.