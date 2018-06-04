الجيش اليمني يكشف ترسانة "أنصار الله" ومناطق التخزين (صور)

وزعت القوات اليمنية، أمس الأحد، صورا تظهر صواريخ وأسلحة ومعدات عسكرية استعادتها من مخابئ وأوكار جماعة "أنصار الله" عقب دحرها من مناطق على مشارف مدينة الحديدة غربي اليمن.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، تكشف الصور ترسانة صواريخ وأسلحة وعتاد عسكري كبير تركتها الميليشيات قبل فرارها على وقع التقدم الميداني المتسارع للجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن باتجاه مدينة الحديدة.

وبحسب الصحيفة، عثرت القوات اليمنية على منصات وصواريخ باليستية حوثية في مزارع محيطة بمدينة الحديدة، استخدمتها الميليشيات كمنصات لاستهداف الأراضي السعودية والمناطق اليمنية المحررة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ميدانية قولها إن "الميليشيات تعمد إلى تخزين ترسانتها من الصواريخ والأسلحة في مزارع ومساكن المواطنين والقرى الآهلة بالسكان الواقعة على جانبي الخط العام، مستغلة التزام الجيش اليمني والتحالف بعدم استهداف القرى المأهولة بالسكان".

وذكرت المصادر أن "بعض الأسلحة إيرانية الصنع جرى تهريبها عبر السواحل ولم تستطع الميليشيا نقلها إلى صنعاء أو صعدة نظرا للرقابة العسكرية التي تفرضها طائرات التحالف العربي على تحركات أسلحة الميليشيا".

وكانت القوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات أعلنت الأسبوع عملية عسكرية على مدينة الحديدة.

وتقع الحديدة على بعد 230 كيلومترا من صنعاء، التي سيطرت عليها "أنصار الله" في عام 2014.

© AP Photo / Hani Mohammed اشتباكات بين القوات الحكومة وجماعة "أنصار الله" في الحديدة غربي اليمن

وتقود السعودية تحالفا عسكريا دعما لحكومة عبد ربه منصور هادي. ويتهم التحالف الحوثيين باستعمال ميناء الحديدة لشن هجمات على السفن وفي تهريب الصواريخ إلى المناطق التي يسيطرون عليها.

وقتل نحو 10 آلاف شخص في اليمن منذ تدخل التحالف بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015.

وفتك وباء الكوليرا بنحو 2200 آخرين، بينما يوجد ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ.

وحذرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أن أي محاولة للسيطرة على ميناء الحديدة سيحدث اضطرابا في توصيل المساعدات الإنسانية التي يصل 70 في المئة منها عبر الميناء.