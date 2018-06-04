تسجيل
15:37 04 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    الجيش اليمني

    الجيش اليمني يكشف ترسانة "أنصار الله" ومناطق التخزين (صور)

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وزعت القوات اليمنية، أمس الأحد، صورا تظهر صواريخ وأسلحة ومعدات عسكرية استعادتها من مخابئ وأوكار جماعة "أنصار الله" عقب دحرها من مناطق على مشارف مدينة الحديدة غربي اليمن.

    وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، تكشف الصور ترسانة صواريخ وأسلحة وعتاد عسكري كبير تركتها الميليشيات قبل فرارها على وقع التقدم الميداني المتسارع للجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن باتجاه مدينة الحديدة.

    وبحسب الصحيفة، عثرت القوات اليمنية على منصات وصواريخ باليستية حوثية في مزارع محيطة بمدينة الحديدة، استخدمتها الميليشيات كمنصات لاستهداف الأراضي السعودية والمناطق اليمنية المحررة.

    ونقلت الصحيفة عن مصادر ميدانية قولها إن "الميليشيات تعمد إلى تخزين ترسانتها من الصواريخ والأسلحة في مزارع ومساكن المواطنين والقرى الآهلة بالسكان الواقعة على جانبي الخط العام، مستغلة التزام الجيش اليمني والتحالف بعدم استهداف القرى المأهولة بالسكان".

    وذكرت المصادر أن "بعض الأسلحة إيرانية الصنع جرى تهريبها عبر السواحل ولم تستطع الميليشيا نقلها إلى صنعاء أو صعدة نظرا للرقابة العسكرية التي تفرضها طائرات التحالف العربي على تحركات أسلحة الميليشيا".

    وكانت القوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات أعلنت الأسبوع عملية عسكرية على مدينة الحديدة.

    وتقع الحديدة على بعد 230 كيلومترا من صنعاء، التي سيطرت عليها "أنصار الله" في عام 2014.

    مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    اشتباكات بين القوات الحكومة وجماعة "أنصار الله" في الحديدة غربي اليمن

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا دعما لحكومة عبد ربه منصور هادي. ويتهم التحالف الحوثيين باستعمال ميناء الحديدة لشن هجمات على السفن وفي تهريب الصواريخ إلى المناطق التي يسيطرون عليها.

    وقتل نحو 10 آلاف شخص في اليمن منذ تدخل التحالف بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015.

    وفتك وباء الكوليرا بنحو 2200 آخرين، بينما يوجد ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ.

    وحذرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أن أي محاولة للسيطرة على ميناء الحديدة سيحدث اضطرابا في توصيل المساعدات الإنسانية التي يصل 70 في المئة منها عبر الميناء.

    انظر أيضا:

    اشتباكات بين القوات الحكومة وجماعة "أنصار الله" في الحديدة غربي اليمن
    اليمن... بحرية التحالف تعترض قاربا أمميا قبالة الحديدة
    اليمن... القوات الحكومية تتقدم غرب الجوف
    اليمن... قوات سعودية تتعرض لهجوم صاروخي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, أسلحة, الحرب اليمنية, جماعة أنصار الله الحوثي, الجيش اليمني, الحوثي, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المغنية دوا ليبا في مراسم افتتاح بطولة نهائي دوري أبطال أوروبا 2017/18
    من فوز "الملكي" بكأس "الليغا"... إلى استعداد محطة "ناسا" لكأس العالم في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مناورات على شاطئ البحر
    مناورات حربية فوق رؤوس الجميلات الأوكرانيات
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك