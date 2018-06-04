منظمة تكشف عدد التونسيين الذين هاجروا بطرق غير شرعية خلال عام 2017

كشفت هيئة تونسية معنية بملف الهجرة السرية أن أكثر من 15 ألف شاب تونسي هاجروا بطريقة سرية عبر البحر خلال عام 2017، بينهم 6151 تم توقيفهم في السواحل الإيطالية.